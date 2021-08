NTB

USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Boris Johnson er enige om å sørge for at alle som skal evakueres fra Afghanistan, blir evakuert.

De to snakket sammen på telefon mandag og ble enige om at alle som har fått godkjent evakuering, skal evakueres, selv at første fase i evakueringen er slutt 31. august.

Det er Johnsons kontor som opplyser om samtalen til nyhetsbyrået Reuters.