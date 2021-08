Nye skogbranner i Hellas – flere landsbyer er evakuert

En brannmann spruter vann på et nedbrent hus i Vilia-området. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et stort antall brannmenn kjempet mandag for å få kontroll på to nye branner i Hellas, den ene på øya Evvia, den andre i Vilia, 6 mil nordvest for Aten.