Russland advarer mot borgerkrig i Afghanistan

NTB

Russland mener det er fare for borgerkrig i Afghanistan, men har ikke tenkt å blande seg inn.

– Den nåværende situasjonen i Afghanistan utgjør en ytterligere fare og trussel, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov mandag.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax mener han det er fare for en ny borgerkrig i Afghanistan.

Russland ser på Talibans gjenerobring av makten og et nytt islamistisk styre i Afghanistan med bekymring. En av årsakene er frykten for at islamistiske krigere tar seg inn i områder som tidligere utgjorde Sovjetunionen.