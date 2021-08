Danmarks helseminister: Alle vil få tilbud om tredje vaksinedose

NTB

Danmarks helseminister Magnus Heunicke sier han regner med at alle på et tidspunkt vil bli tilbudt en tredje vaksinedose.

Noen nærmere detaljer om tidsplanen er ikke kjent, men Heunicke sier helsemyndighetene undersøker når en påfyllingsdose blir relevant.

Flere land tilbyr nå en tredje dose til sårbare grupper, mens amerikanske helsemyndigheter har gitt grønt lys for å åpne for en tredje dose til alle. Denne dosen skal gis først åtte måneder etter dose to.