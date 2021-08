Sverige har evakuert 170 fra Afghanistan

NTB

Sverige har evakuert 170 personer fra Afghanistan og håper enda flere blir hentet ut i løpet av de neste dagene, opplyser landets utenriksminister.

De 170 som mandag var på vei til Sverige, var afghanere som hadde vært lokalt ansatt for det svenske forsvaret i løpet av den tiden svenskene hadde utplassering i landet.

– Jeg er glad for at vi kan ønske velkommen lokalt ansatte, samtidig som vi fortsetter å jobbe for å evakuere flere, sa utenriksminister Ann Linde under et pressemøte mandag.

– De lokalt ansatte som Försvarsmakten har hatt i Afghanistan, har vært verdifulle.

I Afghanistan er det både tidigere lokalt ansatte som har jobbet for Sverige, og om lag 500 andre mennesker, som har meldt fra til svenske myndigheter at de befinner seg i landet.