Dansk flertall for å kriminalisere stalking

NTB

Et bredt flertall i Folketinget i Danmark er enige om flere tiltak som skal sikre hjelp til ofre for personforfølgelse – såkalt stalking.

Det blir lagt opp til en egen stalking-paragraf, som både skal kriminalisere og definere stalking.

– En slik bestemmelse vil sende et viktig signal til ofre og gjerningspersoner om at stalking er en alvorlig forbrytelse på linje med for eksempel fysisk og psykisk vold, heter det i utspillet som presenteres mandag.

Regjeringen, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet står bak utspillet, som har fått navnet «Bedre hjelp til ofre for stalking».