Nedstengningen av New Zealand forlenges

NTB

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier at deltautbruddet i landet fortsatt ikke har nådd toppen, og hun forlenger den nasjonale nedstengningen

– Deltavarianten tjuvstartet, og vi måtte ta igjen forspranget så raskt vi kunne. Vi tror ikke at toppen er nådd, sier Ardern.

Hun sier at 35 nye tilfeller er registrert, og at det samlede antallet er 107. Over 13.000 nærkontakter blir testet.

New Zealands nedstenging skulle etter planen avsluttes sent tirsdag, men det har blitt besluttet at den nasjonalt fortsetter til fredag. I Auckland skal nedstengingen fortsette ut måneden.