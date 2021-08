Bolivias ekspresident forsøkte å ta sitt eget liv i fengsel

«Rettferd for Jeanine» og «Du er ikke alene, vi er med deg» står det på plakatene til noen av dem som demonstrerte til støtte for den fengslede ekspresidenten forrige uke. Arkivfoto: Juan Karita / AP / NTB

NTB

Tilstanden til Bolivias folkemordtiltalte ekspresident Jeanine Añez er stabil etter at hun forsøkte å ta sitt eget liv i fengsel, opplyser fengselsdirektøren.

– Vi kan si at helsetilstanden hennes utvilsomt er stabil. Hun er nå sammen med familien i fengselet. Familien vil være viktig for å bedre sinnstilstanden hennes, sier fengselsdirektør om den 54 år gamle ekspresidenten. Hun skal være oppskrapt på armen, ifølge innenriksminister Eduardo del Castillo.

Datteren Carolina Ribera forklare selvmordsforsøket med en dyp depresjon etter å ha sittet flere måneder i fengsel. 54 år gamle Añez er tiltalt for blant annet folkemord etter at 22 demonstranter døde i to ulike hendelser i november 2019.

Konservative Añez kom til makten samme måned, etter at Evo Morales gikk av og rømte landet etter uker med voldsomme protester over at ble gjenvalgt for en fjerde periode, i strid med grunnloven.

Da Añez ble tatt i ed, mente fler det var et statskupp, men etter å ha ledet landet i en overgangsperiode på et snaut år, ble det holdt valg i oktober 2020. Der vant Morales-støttede Luis Acre med god margin. Han har i etterkant lovet å gå etter dem han mente hadde begått kupp, og Añez ble arrestert i mars.

Etter selvmordsforsøket har opposisjonen gått ut mot myndighetenes behandling av Añez og bedt om at hun blir løslatt. Tidligere president Carlos Mesa krever en slutt på «den politiske fengslingen» av Añez.