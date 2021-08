Storbritannia planlegger evakuering av 6.000 fra Afghanistan

Det britiske flyvåpenet utsetter fristen for når deres siste fly med evakuerte fra Afghanistan. Målet er å hente ut 6.000 personer i løpet av den kommende uken. Foto: Ben Shread / Det britiske forsvarsdepartementet / AP / NTB

NTB

Britiske myndigheter sier de vil hente ut opptil 6.000 briter og afghanere fra Afghanistan i løpet av uken.

Ifølge avisen The Times har det britiske forsvaret forlenget fristen for når deres siste fly kan ta av fra Kabul med evakuerte, melder Reuters. I stedet for tirsdag, skal fristen skyves til fredag eller lørdag.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at landet har hentet ut 5.700 personer siden 13. august.