Taliban gir USA skylda for kaoset i Kabul

Det råder kaos ved flyplassen i Kabul, der tusenvis av afghanere forsøker å flykte fra Taliban. På TV-bilder vist på Sky News, kan man se minst tre døde personer. Foto: Den amerikanske marinen via AP / NTB

NTB

Flere sivile har mistet livet i folkemengden ved flyplassen i Kabul, der trengselen og desperasjonen er stor. Taliban gir USA skylda for kaoset.

Situasjonen ved flyplassen har vært desperat og kaotisk siden Taliban tok kontroll over Kabul 15. august. Titusenvis av afghanere håper å få plass på et fly ut av landet, og mange har ventet i varmen i dagevis.

– Amerika, med all sin makt og styrke, har ikke greid å opprette ro og orden ved flyplassen. Det er fred og ro ellers i landet og kaos bare ved flyplassen i Kabul, hevder Taliban-lederen Amir Khan Mutaqi.

Omstendighetene rundt de sju dødsfallene som det britiske forsvarsdepartementet bekreftet søndag, er ikke kjent. Samtidig sier en ikke navngitt Nato-kilde til nyhetsbyrået Reuters at minst 20 mennesker har mistet livet på og rundt flyplassen den siste uka.

Noen ble skutt, men andre ble klemt eller tråkket i hjel, ifølge øyevitner.

Dialog med Taliban

Likevel fortsatte folk å strømme til flyplassen søndag, opplyser et øyevitne til nyhetsbyrået DPA. Samtidig sier en britisk minister at situasjonen er forbedret fordi Taliban har laget en køordning for dem som skal evakueres.

– Det utgjør en stor forskjell, sier ministeren James Heappey til BBC.

USA kontrollerer flyplassen, og har sammen med Storbritannia og andre land sendt flere tusen soldater dit for å håndtere evakueringene.

Utenfor er Taliban, og en talsmann for gruppen, Abdul Kahar Balchi, sier til Al Jazeera at de er i løpende kontakt med amerikanerne om sikkerhetstiltakene ved flyplassen.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin bekrefter at Taliban stort sett har gitt fritt leide til folk med amerikansk pass.

Barn savnet

Det har den siste uka vært stor trengsel og panikk i menneskemengden som har forsøkt å ta seg inn på flyplassen i håp om å bli evakuert. Flere barn skal også ha forsvunnet eller mistet foreldrene sine i kaoset, skriver DPA.

En buss med journalister som ble kjørt til flyplassen søndag, ble omringet av desperate mennesker som forsøkte å bli med.

– De viste oss pass og ropte «ta oss med». Taliban-krigere i bilen foran oss måtte skyte i lufta for å få dem til å slippe oss forbi, forteller en journalist.

«Dehydrerte og livredde»

I kaotiske scener lørdag forsøkte vestlige soldater i fullt kamputstyr å kontrollere folkemengder som er store nok til å synes på satellittbilder.

Sky News sendte bilder av soldater som dekker til minst tre personer som døde under uklare omstendigheter.

Skys reporter sier at folk som sto lengst fram i køen, ble «knust» og at medisinsk personell jobbet på spreng for å ta seg av folk som lider.

Soldater sprutet vann fra en slange og delte ut vannflasker for å kjøle ned folk.

Desperat situasjon

Taliban-krigere skal ha banket opp og skutt mot afghanere som har forsøkt å komme seg til flyplassen den siste uka.

De har også skutt i lufta for å jage unna folk.

Baluchi sier det er uheldig at så mange forsøker å komme seg ut av Afghanistan. Han kaller frykten og hysteriet ubegrunnet.

Ber folk om å ikke komme

USA har bedt folk holde seg unna flyplassen om de ikke står på liste for evakuering. I helgen advarte de mot «mulige sikkerhetstrusler» fra den ytterliggående islamistgruppa IS mot amerikanere rundt flyplassen.

USAs president Joe Biden har kalt evakueringen «en av de største og vanskeligste» i historien. Opptil 15.000 amerikanere og minst 50.000 afghanere og deres familiemedlemmer skal evakueres fra Afghanistan, ifølge presidenten.

Sivile fly

Pentagon sa lørdag at 17.000 mennesker er evakuert siden 14. august, blant dem 2.500 amerikanere. Dagen etter sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver at USA og deres allierte har fløyet ut ytterligere 7.900 personer det siste døgnet.

Samme dag ble det klart at USA har bedt en rekke amerikanske flyselskaper stille med til sammen 18 sivile fly som skal bidra i evakueringen. De sivile flyene vil ikke lande på den internasjonale flyplassen i Kabul, men vil bli brukt til å flytte passasjerer etter mellomlanding.

EU sa i helgen at det er matematisk umulig å fullføre Afghanistan-evakueringen innen 31. august, og presset øker på Biden for å utvide fristen han selv har satt for full tilbaketrekking.

EU har ifølge utenrikssjef Josep Borrell klaget til amerikanerne over at deres sikkerhetstiltak ved flyplassen er så strenge at det forsinker evakueringen.