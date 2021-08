Norsk tankskip tatt i arrest i Malaysia

NTB

Et norsk tankskip er tatt i arrest i Malaysia for å ha ankret opp ulovlig utenfor kysten, opplyser malaysiske myndigheter.

Malaysiske sjøfartsmyndigheter opplyser ifølge The Star at det Stavanger-registrerte tankskipet Clipper Hermod ble tatt i arrest rundt 28 nautiske mil sørvest for byen Sekinchan.

– Skipet, som er registrert i Norge, hadde et mannskap på 20 personer om bord. De er i alderen 28 til 58 år og er fra Norge, Russland, Latvia og Filippinene, opplyser myndighetene.

Skipet skal ha ankret opp i malaysisk farvann uten å ha dokumenter som viste at de hadde lov til det.