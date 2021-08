Minst åtte journalister pågrepet i Moskva

En russisk journalist blir pågrepet av politiet under en demonstrasjon i Moskva lørdag. Minst åtte journalister ble pågrepet. På plakaten står det «Vi kommer ikke til å slutte å være journalister». Foto: Denis Kaminev / AP / NTB

NTB

Minst åtte journalister ble pågrepet under en stille demonstrasjon i Moskva mot myndighetenes press mot uavhengige medier i Russland.

Representanter fra pressen demonstrerte mot å bli rettsforfulgt for å være «utenlandske agenter».

Demonstrasjonen fant sted lørdag foran hovedkvarteret til etterretningstjenesten FSB. Den ble arrangert etter at det populære, uavhengige nettmediet Dozjd, som har rettet et kritisk søkelys mot Kreml, ble stemplet som en utenlandsk agent fredag.

De som er rammet, mener dette medfører at de blir ekskludert, og at fritt, journalistisk arbeid i praksis blir umulig. Enkelte har allerede gitt opp arbeidet, i frykt for framtida.

– Journalistikk er ingen forbrytelse, het det på en av bannerne demonstrantene bar. Ifølge Ovdinfo, en rettighetsgruppe som holder oversikt over arrestasjoner gjort på demonstrasjoner, ble de pågrepne ført bort fra stedet uten noen forklaring.

På lista over såkalte utenlandske agenter står det nå 18 organisasjoner og 25 personer.