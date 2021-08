Tony Blair: Vesten har sviktet Afghanistan

Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair, her i Norge i 2011, mener Vesten har sviktet Afghanistan og landets folk. Blair var selv sentral da Nato invaderte Afghanistan i 2001. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere statsminister Tony Blair, som i 2001 tok Storbritannia inn i krigen i Afghanistan, mener Vesten på unødvendig og farlig vis svikter Afghanistan.

– Å overgi Afghanistan og dets folk er tragisk, farlig, unødvendig, ikke i deres interesse og ikke i vår, skriver Blair på hjemmesiden til stiftelsen sin lørdag.

– I etterspillet til avgjørelsen om å la Afghanistan igjen falle til gruppa som lot blodbadet 11. september skje - og på et vis som nesten synes å være utformet for å stille til skue ydmykelsen vår - vil spørsmålet både allierte og fiender spør seg, være om Vesten har mistet sin strategiske vilje, skriver han videre.

Sentral i krigen

Den tidligere britiske statsministeren er kontroversiell for å ha vært en sterk støttespiller til USA-ledede militære inngripener både i Afghanistan og senere Irak. Han argumenterer for at de vestlige alliertes nåværende strategi kommer til å slå tilbake på dem.

– Verden er nå usikker på hvor Vesten står, fordi det er så åpenbart at avgjørelsen om å trekke seg ut av Afghanistan på denne måten ikke var drevet fram av strategi, men av politikk, skriver Blair.

– Vi gjorde dette mens alle verdens jihadist-grupper sto og applauderte, skriver han videre.

Videre mener Blair at Russland, Kina og Iran vil utnytte situasjonen.

– Enhver som blir gitt lovnader fra vestlige ledere, vil forståelig nok se på dem som usikker valuta.

Støtte kostet ham dyrt

Blair, som satt fra 1997 til 2007, er en av Storbritannias lengstsittende statsministre. Han dannet en nær allianse med USAs daværende president George Bush i den såkalte krigen mot terror.

Blairs sterke støtte til stadig mer upopulære militære inngripener i Midtøsten kostet ham dyrt, og ble sett på som utslagsgivende for at han gikk av i 2007.

Også Boris Johnson, som er statsminister i Storbritannia i dag, har fått kritikk for håndteringen av krisen. Blant annet har det blitt hevdet at Storbritannia framstår som for svake til å gjøre noen forskjell.