Forskere med historiske gjennombrudd: – Selv erfarne astronomer får hakeslepp

Astronomer har kapret de mest detaljerte bildene noensinne av galakser som befinner seg i det dype rom.

Nye bilder vil kunne gi ny innsikt i rollen sorte hull spiller i stjernedannelse, og vil kunne endre vår forståelse av hvordan galakser utvikler seg.

Bildene viser prosessene som foregår i en galakse i detaljer som er uten sidestykke.

De viser radiobølgene avgitt fra galakser. Dette er noe forskere ofte velger å studere, siden radiobølger er lettere å observere enn det synlig lys er. Mange områder av universet som ellers er beksvart, lyser plutselig opp når man bruker instrumenter som fanger opp radiobølger i stedet for synlig lys, skriver BBC.

– Vi satt på noe ingen noensinne hadde sett

Det nytenkende her er at forskerne, ved å kombinere bilder fra 70.000 forskjellige antenner, klarte å forbedre oppløsningen betraktelig. Men det er ingen enkel sak. Forskerne brukte seks år på å utvikle en helt ny metode som lot dem hente signaler fra hver individuelle antenne, digitalisere signalet, transportere dem til en prosessor for så å kombinere all data og gjøre dem om til bilder. Teamet bak metoden er en forskergruppe ledet av professor Leah Morabito ved Durham University.

– Jeg gikk rundt med et stort smil hele dagen, fordi jeg visste at vi satt på noe som ingen noensinne hadde sett, sier Morabito om dagen forskergruppen innså hva de hadde oppnådd.

Nytt innblikk i sovende sorte hull

Bildet i toppen av saken er produsert av Morabitos team og viser en nærmest usynlig galakse omringet av to enorme oransje jetstråler – begge langt større enn galaksen selv – som skytes ut fra galaksen.

Jetstrålene produseres av et supermassivt sort hull som befinner seg i hjertet av galaksen. Det er ikke første gangen forskere observerer relativistisk jet, men i dette tilfelle har bildene gitt dem nytt innblikk i sorte hulls dvale, perioder hvor det sorte hullet nærmest sover og spytter ut mindre materiale.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet viser en galakse som har sin opprinnelse fra da universet bare var 2.6 milliarder år gammelt. Les mer Lukk

Bildet over viser lyset fra en galakse som har sin opprinnelse fra da universet bare var 2,6 milliarder år gammelt. Til sammenligning er universet nå trolig nærmere 14 milliarder år gammelt. I midten ser man selve galaksen, mens lyset over og under er jetstrålene. Inntil nå har man ikke kunnet studere så gamle galakser i detalj.

– Selv erfarne astronomer får hakeslepp

Bildene viser at galakser er mer enn en ansamling av stjerner. De er dynamiske sol- og planet-produserende fabrikker drevet av sorte hull, forteller professor Neal Jackson ved University of Manchester til BBC.

– Selv erfarne astronomer får hakeslepp når de ser disse bildene. Det er åpenbart at hvis vi ønsker å danne en større forståelse av galakser, så må vi bli kjent med de sorte hullene som sitter i hjertet av dem, sier Jackson.

Disse bildene har gjort nettopp dette mulig, fordi de er av såpass høy kvalitet at det gir forskerne mulighet til å zoome inn og studere detaljer de ikke hadde tilgang på før. Morabito og forskerne håper at bildene vil hjelpe astronomer til å bedre kunne forstå prosessene som fører til at stjerner og planeter, inkludert vårt eget solsystem, blir til.

Så langt har bildene resultert i ni publiserte studier, hvor alle omhandler sorte hull, men ifølge forskerteamet er det bare begynnelsen.