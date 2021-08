Slik så det ut på det norske evakueringsflyet ut fra Kabul

– Det tomme flyet er selve bildet på regjeringens svik mot Afghanistan, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, om bildet av det norske evakueringsflyet.

Sent torsdag kveld lettet det første norske flyet med evakuerte nordmenn fra flyplassen i Kabul i Afghanistan. Om bord var flere norske hjelpearbeidere, men flyet var langt fra fullt.

– Flyet er tomt

Bilder fra innsiden av flyet viser at det var mange ledige plasser. Bildet er delt av britiske Paul Farthing. Han er fortsatt i Afghanistan, men hans norske kone Kaisa Markhus var blant de evakuerte og tok bildet.

– Kaisa er på vei hjem! MEN dette flyet er tomt ... Skandaløst fordi tusenvis av mennesker som venter utenfor flyplassen i Kabul blir knust fordi de ikke kommer inn. Dessverre kommer folk til å bli igjen når dette oppdraget er over, fordi vi ikke klarer å gjøre det riktig, skriver Farthing i Twitter-innlegget.

Ventet i to timer

Til britiske Daily Mail forteller Markhus, som nå er tilbake i Norge, at de satt i flyet om lag to timer mens man forsøkte å finne flere personer man kunne få med flyet, men i kaoset var det vanskelig å få prosessert hvem som skulle med eller ikke.

– Vi etterlot noen veldig unge barn, som hadde blitt separert fra foreldrene sine i kaoset utenfor. Men hva kan man gjøre? Man kan ikke spørre en ettåring om hvor moren dens er, sier hun til den britiske avisen.

– Jeg skulle ønske det var fylt opp med mange flere. Det vil være fordel å få gjennomført evakueringen raskest mulig før Taliban blir for eplekjekke og fortsetter denne nedjaktingen de har begynt på av folk som har som har samarbeidet med vestlige land og vestlige styrker, sa TV 2-korrespondent Frdrik Græsvik til norsk presse etter å ha landet på Gardermoen.

Mange desperate mennesker tok seg inn på flyplassen i Kabul i et håp om å slippe unna Talibans klør. Les mer Lukk

UD: – Fortvilende

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet mener situasjonen er fortvilende.

– Det er ikke mangel på flyseter, men utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene. Evakueringen går framover, men det er et veldig komplisert arbeid, sier hun til NTB.

– Som de aller fleste sikkert har sett, hersker det et kaos på utsiden. Der er det også Taliban som står for den ytre sikringen av flyplassen. Vi bruker de ressursene vi har fra flere myndighetsorganer for å bistå. Det er et utrolig krevende arbeid. Akkurat nå gjør vi som alle andre land: Vi evakuerer dem vi kan evakuere, når det er mulig. Det vil si at vi tar med også andre lands borgere på våre fly og motsatt, sier Måseide.

Moxnes: – Et svik

– Det tomme flyet er selve bildet på regjeringens svik mot Afghanistan, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Han mener regjeringen burde sørget for å fylle flyet med afghanere som har jobbet for Norge, samt andre som trenger beskyttelse.

– Flyet er tomt fordi høyre-regjeringa helt bevisst stengte døra for afghanerne som tryglet om hjelp og overlot dem til Taliban, sier Moxnes.

Utfordring å få folk trygt frem

Til samme avis sier statsminister Solberg at det er store utfordringer med å få folk trygt frem til den fortsatt amerikansk-styrte flyplassen i Kabul.

– Det som er vanskelig nå er å få folk til flyplassen av de som vi skal hente ut. Det jobbes det med. Det mangler ikke fly i Kabul for å fly ut folk. Det som mangler er folkene som er klare for å tas ut, sier Solberg til Dagbladet.

23 norske borgere var med på flyet som landet på Oslo lufthavn ved 8.30-tiden, ifølge NRK , blant dem TV 2s reporter Fredrik Græsvik og NRKs korrespondent Yama Wolasmal. I tillegg hadde noen familiemedlemmer til lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere fått plass.