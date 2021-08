Orkan på vei mot USAs nordøstkyst

Et satellittbilde av Henri da uværet fortsatt var en tropisk storm i Atlanterhavet fredag. Som ventet har Henri styrket seg til orkan.

NTB

Uværet Henri har styrket seg til en orkan på vei mot Long Island og det sørlige New England, varsler det amerikanske orkansenteret.

Henri nådde lørdag en vindhastighet på opptil 33,5 meter i sekundet og ventes å holde seg på eller nær orkans styrke når den treffer land søndag, ifølge meteorologene.

Fortsatt er orkanen rundt 750 kilometer sør for Montauk på Long Island i New York. Meteorologene mener uværet mest sannsynlig vil treffe land her eller i Connecticut søndag ettermiddag.

Stormflo og tidevannet kan forårsake høy vannstand i kystområdene i New England, og kraftig nedbør og vind kan også medføre flom, advarer meteorologene.