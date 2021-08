Merkels utpekte etterfølger sliter tungt

Statsministrer Angela Merkel er overbevist om at Armin Laschet er rette mann for jobben som hennes etterfølger. Foto: AP / NTB

NTB

Angela Merkel er full av lovord om Armin Laschet, mannen CDU og CSU har utpekt som kandidat til å etterfølge henne, men mange tyskere er skeptiske.

Under et valgkampmøte i Berlin lørdag sa Merkel at hun er «dypt overbevist» om at Laschet er rett mann for jobben som tysk statsminister.

– Det har alltid vært viktig for ham å sette folk og deres ukrenkelige verdighet i sentrum. Jeg er dypt overbevist om at det nettopp er med en slik holdning han vil tjene det tyske folk som statsminister, sa Merkel.

Merkel har vært statsminister siden 2005, men stiller ikke til gjenvalg 26. september.

Dalende popularitet

Laschet, som er regjeringssjef i delstaten Nordrhein-Westfalen, ble lenge satt på som en soleklar favoritt til å etterfølge Merkel. De siste ukene har CDU imidlertid dalt på meningsmålingene, og SPDs statsministerkandidat Olaf Scholz er nå langt mer populær enn Laschet.

Da Tyskland ble rammet av store oversvømmelser i juli, kunne TV-seerne se at Laschet sto og lo i bakgrunnen under en TV-overført pressekonferanse der president Frank-Walter Steinmeier snakket om ødeleggelsene.

– Laschet ler mens landet gråter, skrev avisen Bild. Laschet beklaget senere hendelsen på Twitter, men valget kan bli langt mer spennende enn både han og CDU skulle ønske.

Knapt forsprang

De siste meningsmålingene viser at CDU-CSU-koalisjonen nå bare har 2 prosentpoengs forsprang på sosialdemokratenes, og at bare 12 prosent av de spurte ønsker Laschet som statsminister.

29 prosent mener Scholz er best egnet for jobben, mens 15 prosent vil ha De grønnes Annalena Baerbock som statsminister.

Flere CDU-politikere har bedt Laschet trekke seg, blant dem Sylvia Pantel.

– Det er bedre med en rask og smertefull reaksjon, enn at vi går under sammen, sier hun til Bild.