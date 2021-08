Koordinert masseavhopping av afghanske jagerpiloter

Piloter, offiserer og soldater i det afghanske flyvåpenet rømte hals over hodet da det ble klart at Taliban inntok Kabul. Arkivfoto

Plutselig endret flyene kurs og ble borte fra afghansk luftrom.

Topptrente afghanske piloter skal ha tatt seg på flydressen, startet flymotorene for så å manøvrere seg ut av landets eget luftterritorium.

Den spektakulære masseflukten ble avslørt av satellittbillder som viser 46 fly og helikoptere stående på bakken på flyplassen Termez i Usbekistan, som ligger nord for Afghanistan.

Samtlige fly og helikoptre viser seg å tilhøre det afghanske flyvåpenet, skriver flere internasjonale medier, deriblant Wall Street Journal og thediplomat.com.

Forsvant plutselig fra afghansk luftrom

Bildet av de parkerte krigsmaskinene føyer seg inn i rekken av rapporter om sviktende kampvilje og moral i de afghanske regjeringsstyrkene.

Da Taliban plutselig sto på dørstokken til Kabul, fikk de USA- og Nato-støttede soldatene fullstendig panikk. I stedet for å ta opp kampen og kjempe til siste slutt, valgte de minste motstands vei.

Da krigsflyene tok av fra sine baser i Kabul og andre steder lenger nord i Afghanistan, kunne det tyde på at et motangrep var under oppseiling.

Men i stedet for slippe sine bomber mot fremrykkende Taliban-styrker, forsvant de plutselig fra afghansk luftrom. Dermed fikk Taliban-krigerne enda lettere spillerom og fikk en mye enklere vei til presidentpalasset i Kabul.

46 fly og helikoptre med 585 soldater og offiserer om bord

De til sammen 46 flyene skal være av typen Super-Tucano for bruk mot mål på bakken, tomotors Cessna-fly som kan overvåke bevegelser på bakken og skyte raketter, samt flere typer helikoptre, deriblant de fryktede Black Hawk, melder Reuters.

Myndighetene i Usbekistan opplyste til AFP for fem dager siden at de hadde tvunget ned 46 afghanske fly og helikoptre med til sammen 585 soldater og offiserer om bord. Flyene og helikoptrene skal ha krysset grensen fra nabolandet.

Eskortert av usbekiske kampfly



Den danske avisen Berlingske skriver at det mye som tyder på at det kan ha blitt inngått en slags gratis leieavtale for de afghanske flyene og pilotene som ga dem muligheten til å flykte, og at Usbekistan hadde egne jagerfly på vingene for å eskortere de afghanske flyene trygt ned på bakken.

Både USA og Nato har i løpet av de 20 år lange invasjonen utstyrt de afghanske regjeringsstyrkene med enorme mengder avansert våpen og teknologi. Disse har nå falt i hendene på Taliban.

– De farligste våpnene Taliban har erobret

Bilder fra sosiale medier viser Taliban-krigere med automatgevær av typen M4 og M16 og skarpskyttergevær av typen M24. De kjører amerikanske Humvee-biler, og flere poserer dessuten i amerikanske kampuniformer.

De afghanske styrkene har også mottatt artilleri, rekognoseringsdroner og over 200 helikoptre og fly.

– De farligste våpnene Taliban har erobret, er haubitsene av typen D-30 og det de har sikret seg fra det afghanske flyvåpenet. Det er ikke tydelig at de er i stand til å bruke alt flymateriellet de har erobret, men de har allerede vist at de kan bruke haubitsene, sier Jonathan Schroden i den amerikanske forsknings- og analyseorganisasjonen CNA.

Enorme mengder militært utstyr på Talibans hender



Bilder fra sosiale medier viser Taliban-krigere sammen utstyr fra det afghanske flyvåpen, inkludert Sierra Nevada/Embraer A-29, Super Tucano-væpnede turboprops, MD Helicopters MD530 med lette angrepsrotorer og Sikorsky UH-60A Black Hawk-transporter, skriver Flightglobal.com.

Den koordinerte avhoppingen av nøkkelpersonell til Usbekistan, og de enorme våpenmengdene som nå er etterlatt Taliban-opprørerne bekymrer nå både USA, Nato, Russland, Kina og andre land i regionen.