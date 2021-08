Statsministeren lover snarlig valg i kriserammede Haiti

NTB

Statsminister Ariel Henry lover at det skal holdes valg «så snart som mulig» i kriserammede Haiti.

Det store jordskjelvet som rammet landet forrige helg, skal ikke stanse myndighetene fra å avholde valg, lover statsminister Ariel Henry.

– Jeg er forpliktet til å gjøre alt jeg kan for at landet igjen skal bli et velfungerende demokrati, sa han fredag. Henry ble tatt i ed i juli etter at president Jovenel Moïse ble drept i et attentat.

Jordskjelvet krevde nesten 2.200 menneskeliv.

Like i forkant av skjelvet ble det meldt at første runde i presidentvalget, som egentlig skulle holdes i september, blir avholdt 7. november. I tillegg skal det avholdes valg på nasjonalforsamlingen, samt en folkeavstemning om endringer i landets grunnlov.