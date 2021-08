Utenriksministeren: – Forverring i Kabul de siste timene

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier situasjonen i Kabul har forverret seg de siste timene. Hun kan ikke garantere at alle nordmenn kan evakueres nå.

I likhet med tidligere er det ikke det å få fly inn til flyplassen i Kabul som er problemet, men å få norske borgere inn på flyplassen.

I alt har til sammen 200 norske borgere registrert seg på Reiseregistrering.no hittil.

– Det er fortsatt en kaotisk og uoversiktlig situasjon. Det ha

r vært en forverring de siste timene, og situasjonen på utsiden av flyplassen er tidvis farlig, sier Eriksen Søreide på en pressekonferanse fredag.

Hun sier det ikke finnes noe trygt system for å få folk inn på flyavgangene.

– Vi har sett at folk har blitt skadd i kaoset rundt flyplassen, sier statsråden.

Hun sier hun er bekymret for at uforutsette hendelser kan stanse eller forsinke evakueringen som nå er i gang.

– Vi vil evakuere de vi kan så langt det er åpning for det. Men det kan ta lenger tid å evakuere enn vi ønsker, og det er ingen garanti for at vi kommer til å klare å få alle norske borgere ut av Kabul i denne evakueringen, sier Eriksen Søreide.