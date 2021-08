Kinesisk smittevernekspert stemplet som landssviker: – Vi har ikke sett det verste

Nylig gikk den respekterte kinesiske smitteverneksperten Zhang Wenhong ut og ba den kinesiske befolkningen om å forberede seg på at coronaviruset er kommet for å bli. Det falt ikke i god jord.

I nesten ett år har Kina i stor grad maktet å holde coronaviruset i sjakk ved å ha stengte grenser og å innføre strenge lokale tiltak når smitte oppstår. Men i juli sprakk det da et større utbrudd ble oppdaget blant renholdsarbeidere ved landets største flyplass. Delta-varianten har nå spredd seg til 31 kinesiske provinser og kostet 1000 mennesker livet på under tre uker.

Delta-variantens herjinger har ført til at befolkningen brettet opp ermene og fikk fart i vaksineringen. Til dags dato har i underkant av 1,9 milliarder vaksinedoser blitt satt i det svært befolkede landet, melder National Health Commission (NHC).

– Vi har ikke sett det verste

Midt i den usikre smittesituasjonen gikk Kinas anerkjente smittevernekspert Zhang Wenhong ut på sosiale medier plattformen Weibo og forberedte folk på at viruset er kommet for å bli. Dette falt ikke i god jord i Kina.

At coronaviruset er noe vi aldri blir kvitt er ingen ny påstand. Mange eksperter deler Zhangs synspunkt og tror at coronaviruset er noe vi må lære oss å leve med.

– Vi har ikke sett det verste. Det verste vil bli å lære oss å leve med dette viruset, skrev Zhang på Weibo.

Smitteverneksperten har ved flere tilfeller blitt sammenlignet med USAs smittevernekspert Anthony Fauci, og nettopp dette har vist seg å være lite populært blant mer konservative kinesere.

Kina har innført strenge tiltak etter at delta-varianten begynte å spre seg i landet i sommer. Les mer Lukk

Stemplet som forræder

Det Zhang sier er nemlig stikk i strid med Kinas overordnede strategi som har fått navnet «Zero-Covid», hvor planen er å utslette all smitte i samfunnet. Nå blir smitteverneksperten stemplet som «forræder», og beskyldt for å «blindt følge vestlig tankesett». Andre beskylder han for å samarbeide med andre myndigheter i håp om å sabotere Kinas coronavirus-plan.

Mottakelsen Zhang har fått er et tydelig tegn på politiseringen som har oppstått rundt coronaviruset, hvor myndigheter og eksperter beskyldes for å slå politisk mynt på pandemien, skriver CNN.

Kinas kommunistparti har gjennom hele pandemien kjørt strenge og svært inngripende smitteverntiltak, og mener at suksessen man så tidligere i år var bevis på at landets svært autoritære regime er overlegen sammenlignet med styresettene man har i vestlige land.

«Zero-Covid» har ved flere anledninger blitt løftet frem som en ideologisk seier sammenlignet med det som omtales som svak respons i USA og andre vestlige land.

– Dette er en grov feil

Kinas tidligere helseminister Gao Qiang har gått hardt ut mot tanken om å måtte leve med coronaviruset, og anklager blant annet USA og Storbritannia for å kaste folket under bussen.

– Dette er en grov feil i coronavirus-responsen, og er en direkte konsekvens av et defekt politisk system i både USA og Storbritannia, skrev Qiang i en kommentar publisert i avisen People’s Daily.

Gao ga uttrykk for bekymring for at enkelte kinesiske eksperter, uten å navngi Zhang, har gitt opp håpet om «Zero-Covid».