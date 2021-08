Rekordmange sysselsatt i Danmark

NTB

Antallet dansker i arbeid steg med 25.000 i juni, og dermed ble det satt ny rekord med 2,85 millioner sysselsatte, viser tall fra Danmarks Statistik.

Antallet sysselsatte i Danmark har steget fem måneder på rad.

– Utviklingen de siste fem månedene må sees i sammenheng med at betydelige deler av samfunnets aktiviteter gradvis er gjenopptatt etter måneder med nedstengning, og at et stort antall personer har vært sysselsatt med testing, smittesporing og vaksinering, ifølge Danmarks Statistik.

I begynnelsen av koronapandemien falt antallet sysselsatte i Danmark med 77.000, men ved utgangen av juni var det 46.000 flere sysselsatte enn før pandemien.