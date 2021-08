Florida-sykehus fylles opp av koronasyke

NTB

Den nordøstlige delen av Florida opplever stor smittespredning og sykehusene er nå i ferd med å fylles opp av koronasyke.

Ved de fem sykehusene helseforetaket Baptist Health driver i Jacksonville-området, er det nå innlagt over 500 koronapasienter. Dette er over dobbelt så mange som under den store smittebølgen i juli i fjor, og pasientene blir stadig yngre og sykere.

Deltavarianten av viruset sprer seg nå raskt i delstaten og helseforetaket ruster seg nå for enda større tilstrømming av pasienter.

– Jacksonville er på en måte et episenter. Området hadde en av de laveste vaksinasjonsratene, og nå ser vi resultatet, sier Justin Senior i sykehussammenslutningen Florida Safety Net Hospital Alliance.

Nærmere 38,3 millioner amerikanere har til nå fått påvist koronasmitte, og for drøyt 643.000 har det endt med døden. Det tilsvarer 193 døde per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har 15.

I Florida er det registrert drøyt 3 millioner smittetilfeller og i underkant av 42.000 døde, noe som tilsvarer 195 døde per 100.000 innbyggere.