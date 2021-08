Strengere tiltak i Japan

NTB

Store deler av Japan skjerpet koronatiltakene ytterligere fredag, i et forsøk på å bremse smitten.

Det er likevel bekymring for om de japanske smitteverntiltakene er gode nok. Mange sykehus sliter for tiden med kapasitetsproblemer, og det har blitt meldt om at pasienter har blitt avvist fordi sykehusene ikke har plass.

Det er innført grader av krise- og unntakstilstand i en rekke regioner, og tiltakene skal være på plass til og med 12. september. Blant annet må restauranter og barer stenge klokka 20 og ikke servere alkohol, mens antallet kunder som kan oppholde seg på kjøpesenter, begrenses.

Det ble fredag registrert 25.146 nye smittetilfeller. Snittet denne uka er på 20.307 nye tilfeller per dag, opp fra 14.729 forrige uke, ifølge landets helsedepartement.

Regjeringen bestemte tidligere i uka at unntakstilstanden skal gjelde for 13 områder, blant dem Tokyo og Okinawa. I tillegg omfattes 16 områder eller prefekturer av en kvasi-unntakstilstand, så rundt to tredeler av Japan er underlagt smittevernrestriksjoner.

Om lag 40 prosent av landets voksne befolkningen er fullvaksinert mot covid-19. Rundt 15.500 har dødd av sykdommen siden pandemien nådde landet.