Britiske Benjamin Glynn fikk seks uker fengsel for ikke å bruke munnbind

En fengselsbetjent på inspeksjon under et nattskift i Changi fengsel i Singapore. Illustrasjonsfoto: The Straits Times/AP

Den britiske statsborgeren mente han var beskyttet av «høyere lover», og at siktelsene mot ham var ulovlige.

Onsdag ble britiske Benjamin Glynn (40) dømt til seks ukers fengsel etter at han gjentatte ganger brøt de lokale smittevernreglene ved å nekte å bruke munnbind i offentlig rom.

Det skriver CNN.

Glynn ble funnet skyldig i fire siktelser. Han skal ha droppet å bruke munnbind på en togtur i mai og da han møtte i retten i juli. I tillegg ble han funnet skyldig i å ha forårsaket offentlige forstyrrelser og bruk av truende ord mot offentlige tjenestemenn.

Les også: «Charter-Svein» deltok på demonstrasjon – brente munnbind

Glynn møtte i retten onsdag, da han skal ha bedt dommeren om å droppe det han kalte «ulovlige siktelser» mot ham. Samtidig krevde han ifølge CNA å få tilbake passet sitt slik at han kunne returnere til Storbritannia for å være med familien sin.

Distriktsdommer Eddy Tham har sagt at Glynn var helt villedet i sin tro om at han ikke var underlagt Singapores smittevernregler, og at han selv trodde han var beskyttet av «høyere lover».

Glynn representerte seg selv i retten.

Singapore er godt kjent for sine strenge smittevernregler, og har både fengslet og delt ut bøter til flere som har brutt coronarestriksjonene. I februar ble en britisk mann fengslet i to uker etter han snek seg ut av et hotellrom for å møte sin forlovede da han selv var i karantene.

Singapore har stort sett holdt coronautbruddene sine under kontroll, mye på grunn av de strenge smitteverntiltakene.