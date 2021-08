Det første norske flyet på vei fra Kabul med evakuerte norske borgere

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at det første norske flyet er på vei ut av Afghanistan med norske borgere.

NTB

Det første norske flyet med evakuerte norske statsborgere lettet sent torsdag kveld fra flyplassen i Kabul i Afghanistan.

– Jeg er glad for at vårt første fly nå har reist ut av Kabul. Om bord er norske borgere, noen familiemedlemmer til våre lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Flyet skal etter planen lande i Tbilisi i Georgia før det ankommer til Norge.

– Vi fortsetter vårt intensive arbeid for å få evakuert våre lokalt ansatte afghanere og deres familier, samt norske borgere og personer med opphold i Norge. Arbeidet er krevende, og det kan ta tid, sier Eriksen Søreide.

Stadig flere blir evakuert

Onsdag opplyste UD at flere utstasjonerte ved Norges ambassade i Kabul var evakuert hjem til Norge. Det samme var ni personer fra Forsvarets sanitet.

– Jeg har nettopp møtt dem. De er slitne, men ved godt mot og i god behold. De skal nå få oppfølging og hvile, sa Eriksen Søreide.

– De har hatt en lang reise og dramatiske opplevelser, sier hun.

Disse personene ble evakuert hjem via det danske forsvaret. Flyet som nå er på vei fra Kabul, er altså det første norske flyet som evakuerer nordmenn fra Afghanistan i kjølvannet av den kaotiske situasjonen.

Ber folk om å registrere seg

Norske myndigheter har ikke noen bekreftede tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan.

Derfor oppfordrer utenriksministeren alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan, til å registrere seg på reiseregistrering.no.

– Registreringen er frivillig, men det er et avgjørende verktøy for oss som gir oss oversikt over hvor mange norske borgere som er i Afghanistan, sier hun.

Statsråden har også minnet om at den norske ambassaden i Kabul ikke kan gi vanlig konsulær bistand så lenge den er stengt. Henvendelser til ambassaden sendes automatisk videre til UDs operative sentral i Oslo, som nå er døgnbemannet alle dager og skal svare på telefoner og eposter.