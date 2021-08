Mannen som truet med bombe ved Kongressen, har overgitt seg

Området ved Library of Congress, som ligger rett ved kongressbygningen og høyesterett i Washington, er evakuert.

NTB

En mann som satt i pickupen sin ved Library of Congress i Washington og sa han hadde en bombe, har overgitt seg til politiet.

Området ved Library of Congress, som ligger rett ved kongressbygningen og høyesterett, ble evakuert, og politiet sendte inn skarpskyttere mens de forhandlet med mannen.

Mannen krøp ut av bilen fem timer etter at han parkerte bilen sin på fortauet ved Library of Congress, og overga seg til politiet.

Politiet kommuniserte med mannen ved at han skrev ned det han ville si på papirlapper og viste dem fram. Han kjørte bilen, som ikke har skilter, opp på fortauet ved Library of Congress og parkerte der litt over klokka ni torsdag morgen.

– Mine folk jobber intenst for å løse denne episoden på fredelig vis, sa sjefen for kongresspolitiet, J. Thomas Manger.

Amerikanske medier meldte at mannen i pickupen kom med en bombetrussel. Mannen holdt noe som kunne ligne på en utløsermekanisme, men det var ingen synlig bombe på bilen.

En mann som trolig er mannen i den svarte pickupen, sendte ut en serie trusler på Facebook og krevde å få snakke med president Joe Biden. Politiet har identifisert ham som en mann fra North Carolina.

Hele området, inkludert en av kongressens kontorbygninger, ble evakuert, men få politikere er i Washington siden begge kamrene er på ferie denne uka.

Washington er fortsatt på tå hev etter den dramatiske stormingen av kongressbygningen i januar. Det er bare en måned siden mesteparten av gjerdene som ble satt opp rundt Kongressen, ble fjernet.

Dagen før stormingen av kongressbygningen ble det funnet eksplosiver utenfor hovedkvarterene til begge USAs store partier, og i april ble en mann skutt og drept da han prøvde å kjøre ned politifolk ved en sperring rett ved Kongressen.