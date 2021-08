Aktor hardt ut da rettssaken mot R. Kelly startet

NTB

Artisten R. Kelly brukte kjendisstatusen sin i flere tiår til å legge til rette for overgrep mot jenter, gutter og unge kvinner, sa aktor i sitt åpningsinnlegg.

Rettssaken mot artisten startet i New York onsdag. Det første vitnet sier han filmet seksuelle handlinger mellom dem da hun var 16 år gammel, som er under lavalderen. Artisten skal ha fortalt henne at han skulle «lære meg å tilfredsstille ham seksuelt». Han skal også ha brukt bilder og videoer av seksuell aktivitet som utpressingsmiddel.

Aktorat tegnet et bilde av en overgriper som over lang tid brukte «sin berømmelse, popularitet og sitt nettverk» til å legge til rette for og begå overgrep. 54-åringen er tiltalt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Kelly avviser anklagene. Forsvareren hans sier ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet med artisten tok slutt.

– Han rekrutterte dem ikke. De var fans, de kom til ham, sier Nicole Blank Becker. Hun beskriver noen av forholdene som «vakre» og «langvarige».

Dersom han blir funnet skyldig i alle tiltalepunktene, risikerer R. Kelly livstids fengsel. Rettssaken er ventet å vare en måned.