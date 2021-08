Skogbrann vokser raskt nær Californias hovedstad

NTB

En skogbrann som brøt ut nær Californias delstatshovedstad for noen dager siden, har på ett døgn vokst seg åtte ganger større og dekker nå 218 kvadratkilometer.

Minst to personer er fløyet til sykehus etter at brannen feide gjennom en liten by som ligger rundt 80 kilometer fra delstatshovedstaden Sacramento.

Tusener har blitt bedt om å forlate sine hjem idet brannen, som har fått navnet Caldor, raser ukontrollert gjennom Eldorado National Forest.

Caldor-brannen er en av mange skogbranner som er aktive i det vestlige USA. Lenger nord spiser Dixie-brannen seg stadig større. Den startet for en måneds tid siden og har lagt under seg 2.428 kvadratkilometer med terreng, tilsvarende mer enn hele gamle Vestfold fylke, noe som gjør Dixie-brannen til den nest største som er registrert i Californias historie.