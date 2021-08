IMF holder tilbake afghanske midler

NTB

Det internasjonale pengefondet (IMF) holder tilbake midler til Afghanistan som følge av den uklare situasjonen rundt landets politiske ledelse.

– I øyeblikket er det mangel på klarhet innen verdenssamfunnet knyttet til anerkjennelse av en regjering i Afghanistan. Som følge av det kan ikke landet få tilgang til IMFs midler, sier en talsperson for IMF.

Beslutningen betyr at Afghanistan ikke får tilgang til et eksisterende låneprogram på 370 millioner dollar.

IMFs beslutning ble kjent etter at USA har frosset afghanske midler plassert i amerikanske banker etter at Taliban i helgen tok makten i Afghanistan.

Afghanistans sentralbanksjef Ajmal Ahmady, som flyktet fra landet, opplyser på Twitter at sentralbanken hadde rundt 9 milliarder dollar i reserver, men at mesteparten av verdiene er i utlandet, blant annet i Sveits, og utenfor rekkevidde for Taliban.