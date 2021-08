Unge kvinner tar overdose for å redde familien: – Jeg skjelver når jeg tenker på det

«Vi spiser tobakk, drikker sjampo og tar overdoser av piller» i håp om å havne på sykehus i stede for å bli sendt tilbake på flukt. Migranter drives til desperasjon ved Europas port.

Migranter forteller åpenhjertig til nyhetskanalen Al Jazeera om hvordan de satte sitt eget liv på spill, i håp om få bli i Europa lenge nok til å søke om asyl. Mange av dem er mødre som ønsker å sikre barna sine en trygg fremtid, om så det koster henne livet.

Håper på å bli akutt syke

– Jeg dro til Kroatia for å søke om asyl sammen med familien, og jeg tok fire tramadol for å oppnå det, sier en 38 år gammel trebarnsmor fra Iran til Al Jazeera. Tramadol er et opioid som er ment til bruk ved akutte sterke smerter.

38-åringen håpet, slik som andre migranter, at overdosen skulle utløse akutt behov for medisinsk hjelp, og dermed resultere i at hun og barna ble tatt med til et sykehus, i stede for å bli sendt tilbake til grensen. Det er som regel kvinner som tar overdosen, da de ofte blir møtt med mer sympati enn menn.

Kvinnen, som er anonymisert i intervjuet med Al Jazeera, har nå tatt inn i et forlatt hus i landsbyen Hadžin Potok i Bosnia.

(Saken fortsetter under bildet)

Familier flykter gjennom skogene mellom Bosnia og Kroatia. Bildet viser Alia og hennes fem år gamle sønn som akkurat har krysset grensen. Bak dem går en familie de har tatt følge med. Les mer Lukk

– Jeg hørte lyder, men forsto ikke hva som foregikk

38-åringen er ikke alene, og det har dukket opp flere lignende historier i løpet av den siste tiden. En av dem er fra 33 år gamle Ferhana. Hun var på vei gjennom de kroatiske skogene sammen med familien da de sammen besluttet at hun skulle ta sjansen og spise sigaretter til hun ble dårlig.

– Pulsen min ble lav, jeg fikk pusteproblemer og hele kroppen ble nummen. Jeg hørte lyder rundt meg, men jeg forsto ikke hva som foregikk, og jeg skjelver fortsatt når jeg tenker på det, sier 33-åringen til Al Jazeera.

Hun mistet bevisstheten og våknet flere timer senere på sykehus i Kroatias hovedstad Zagreb. Hun klarte seg og bor nå i Tyskland sammen med ektemannen og deres to døtre.

Det er usikkert hvor mange som i løpet av de siste par årene har tydd til den livsfarlige metoden i håp om å komme seg inn i Europa, men Dansk flyktninghjelp, som har mange hjelpearbeidere i Kroatia, bekrefter mange tilfeller blant folk som flykter fra forskjellige land. Enkelte er så unge som 14 år gamle.