Ghani sier det ville blitt en katastrofe hvis han ble i Afghanistan

Afghanistans president Ashraf Ghani har fått mye kritikk for at han rømte landet idet Taliban tok seg inn i Kabul. Nå er det avklart at han har rømt til De forente arabiske emiratene med sin familie. Les mer Lukk

NTB

Afghanistans president Ashraf Ghani sier i en tale at han dro fra landet for å unngå en forferdelig katastrofe, og at han er i samtaler om å dra tilbake.