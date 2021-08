Norge vurderer å endre bistanden til Afghanistan

En mann selger Taliban -flagg i Herat -provinsen, vest for Kabul, Afghanistan, lørdag 14. august 2021. (AP Photo/Hamed Sarfarazi)

NTB

Regjeringen vurderer nå om Norge skal endre bistanden som gis til Afghanistan, opplyser utenriksministeren.

Norge gjør nå en totalvurdering av den såkalte bistandsporteføljen, sier Ine Eriksen Søreide (H), som sier at disse vurderingene handler om to ting.

– Det ene handler om at vi ikke kommer til å utbetale det som til nå ikke er utbetalt, sier hun, og fortsetter:

– Det andre er at vi gjør en vurdering av om vi skal endre innretning på noe av det fordi nå er de humanitære behovene relativt store. Det kan hende da at vi må skifte noe av tyngdepunktet over til mer humanitær bistand, selv om Afghanistan allerede er en av de største humanitære mottakerne av norsk hjelp, sier Søreide.