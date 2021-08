Boris Johnson advarer mot å anerkjenne Taliban-regimet

NTB

Britenes statsminister Boris Johnson advarer mot forhastet anerkjennelse av Afghanistans nye makthavere, men utelukker ikke at det vil skje før eller siden.

Johnson opplyste onsdag at han har diskutert utviklingen i Afghanistan med andre vestlige ledere, blant dem USAs president Joe Biden.

– Vi er enige om at det vil være galt å forhastet eller bilateralt anerkjenne et nytt regime i Kabul, sa Johnson i Parlamentet.

– Land som bryr seg om Afghanistans framtid, bør i stedet bli enige om hvordan vil skal forholde oss til det nye regimet, før vi sammen beslutter om det skal anerkjennes og i så fall på hvilke vilkår, fortsatte han.

– Vi vil dømme dette regimet ut fra de valg det tar og hva det gjør, ikke ut fra hva de sier om sine holdninger til terrorisme, til forbrytelser og narkotika, samt om humanitær tilgang og jenters rett til å få en utdanning, sa Johnson.

En talsmann for Taliban lovet tirsdag at Afghanistan under deres ledelse ikke vil bli base for grupper som al-Qaida, at kvinners rettigheter vil bli respektert, at jenter skal få gå på skole og at alle som har arbeidet for det forrige regimet vil få amnesti.

Sist Taliban hadde makten slo de hardt ned på narkotikaproduksjon og kriminalitet, ofte med metoder som ble fordømt i Vesten.