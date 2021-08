Perus utenriksminister går av etter CIA-anklage

Perus nyvalgte president Pedro Castillo er under press. Stabssjefen hans etterforskes for korrupsjon og utenriksministeren har trukket seg etter en kontroversiell uttalelse. Foto: AP / NTB

NTB

Perus utenriksminister Hector Bejar går av etter en uttalelse der han hevdet at opprørsgruppen Lysende sti ble dannet med hjelp fra amerikansk etterretning.

Påstanden om at Lysende sti fikk CIA-støtte falt i februar, før Bejar ble statsråd. Den blir tilbakevist fra flere hold og har førte til krav om at han måtte gå av.

Nærmere 70.000 mennesker ble drept i krigen mellom den maoistiske opprørsgruppen Lysende sti og regjeringsstyrkene mellom 1980 og 2000. Utbrytergrupper fra Lysende sti er fortsatt aktive i Peru.

Ifølge nyhetsbyrået Agencia Andina har president Pedro Castillo godtatt Bejars avskjedssøknad.

Venstreorienterte Castillo ble tatt i ed som ny president i juli etter å ha vunnet en knapp seier over høyrepopulisten Keiko Fujimori.

Den nyvalgte presidenten er fra før under press etter at stabssjefen hans, Guido Bellido, er satt under etterforskning, anklaget for korrupsjon og for å ha kommet med uttalelser som forsvarer bruk av terror.