Biden og Johnson innkaller til G7-møte

NTB

USAs president Joe Biden og britenes statsminister Boris Johnson er enige om å innkalle til et nettmøte med G7-lederne for å diskutere Afghanistan.

Det opplyser Det hvite hus etter at de to lederne snakket sammen tirsdag for å diskutere krisen i Afghanistan.

– De er enige å holde et nettbasert møte med G7-lederne i neste uke for å diskutere felles strategi og tilnærming, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.