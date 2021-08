14 nordmenn evakuert med dansk fly

NTB

14 nordmenn og en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark er evakuert fra Afghanistan i et dansk fly, ifølge danske myndigheter.

Ingen dansker er om bord på evakueringsflyet, ifølge utenriksdepartementet i Danmark.

Flyet tok av fra Islamabad i Pakistan ved 21-tiden tirsdag kveld norsk tid med de 15 personene om bord. Pakistan bistår i evakueringen av danske borgere og afghanere som har arbeidet for Danmark.

Onsdag morgen landet et fly som tok av fra Islamabad på Københavns lufthavn etter en mellomlanding i Tbilisi, melder nyhetsbyrået Ritzau med henvisning til Flightradar24. Dansk UD vil verken bekrefte eller avkrefte at flyet som har landet, er et evakueringsfly.

Dansk UD opplyser at avtalen om å leie flyet var i ferd med å utløpe og at det derfor måtte fly fra Islamabad med så få personer om bord.

Islamabad fungerer som en base for evakuering av danske borgere fra Afghanistan, og evakuerte flys først fra Kabul til Islamabad og videre til København.