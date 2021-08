Texas' guvernør testet positivt for korona

Texas-guvernør Greg Abbott har testet positivt for koronaviruset. Foto: Eric Gay / AP / NTB

NTB

Texas' republikanske guvernør Greg Abbott har testet positivt for koronaviruset og holder seg i karantene hjemme i guvernørens residens.

Kontoret hans sier at Abbott, som ble vaksinert i 2020, ikke har symptomer, og har det bra.

Abbott er bare den siste av tusener av texanere som har testet positivt for viruset under den nye smittebølgen som drives fram av deltaviruset og lav vaksinegrad, først og fremst i republikanske stater i sør.

I Texas var over 11.500 mennesker lagt inn på sykehus mandag, og sykehuskapasiteten er i ferd med å briste.

Abbott testet positivt dagen etter at han tvitret et bilde av seg selv, uten munnbind, på et innendørs møte ved Dallas med andre republikanere, de fleste av dem også uten munnbind.

Mens store byer som New York og San Francisco innfører påbud om munnbind for å komme inn på restaurant og treningssentre, er Abbott og Floridas Ron DeSantis blant en gruppe republikanske guvernører som er motstandere av tiltak mot viruset.

De har blant annet innført forbud mot å påby munnbind på skoler, forbud mot å kreve vaksinepass og forbud mot at butikk- og restauranteiere avviser uvaksinerte kunder.

I delstater i sør som Louisiana, Alabama, Mississippi og Florida er antall vaksinerte også mye lavere enn ellers i USA.