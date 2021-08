USA: Taliban lover fritt leide til flyplassen

NTB

USA sier at Taliban har lovet fritt leide til flyplassen i Kabul til alle som ønsker å forlate Afghanistan. En enorm evakueringsoperasjon er nå i gang.

– Taliban har informert oss om at de er rede til å gi fritt leide til flyplassen til sivile, og vi skal sørge for at de respekterer den forpliktelsen, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Han sier også at USA er i kontakt med Taliban om tidsplanen for evakuering av tusener av amerikanske borgere og afghanere som flykter fra landet på amerikanske militærfly.

Trass i enkelte meldinger om at folk på vei til flyplassen er blitt trakassert og slått, sier Sullivan at store mengder mennesker har klart å ta seg fram.

Pentagon sier også at de militære er i kontakt med Taliban om evakueringen, og at de ikke har hørt om negative episoder fra Talibans side.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas klager imidlertid over at Taliban ikke slipper afghanere fram til flyplassen.

Gjenåpnet

Siden flyplassen gjenåpnet tidlig tirsdag, har USA fløyet ut nærmere 800 personer, hvorav 165 amerikanske statsborgere, på sju fly.

Pentagon har sendt inn tusener av soldater for å beskytte evakueringen etter at Taliban inntok Kabul. Innen få dager skal USA ha 6.000 soldater på flyplassen, og målet er at mellom 5.000 og 9.000 personer skal evakueres hver dag. Målet er å få av gårde ett fly i timen hele døgnet.

USA har planer om å evakuere 30.000 mennesker til sine baser i Qatar og Kuwait. USA sier at det er 11.000 mennesker i Afghanistan med amerikansk pass.

Flere andre land har i løpet av tirsdag kunne lande fly for å evakuere sine borgere og deres afghanske medarbeidere med familier, blant dem Tyskland, Frankrike og Danmark.

Tusener av mennesker som frykter det kommende Taliban-regimet, forsøker hele tiden å ta seg fram til flyplassen.

Stengt på grunn av kaos

Mandag var situasjonen blitt så kaotisk at flyplassen måtte stenges for flygninger i flere timer.

Blant annet løp hundrevis av mennesker etter et C-17-fly på rullebanen, og flere klamret seg til det da det tok av. Minst to mennesker falt i døden, og en død person ble senere funnet i flyets hjulbrønn.

Søndag tok et tilsvarende fly av med hele 640 mennesker om bord. Et så høyt tall er normalt ikke lov, og var heller ikke ventet, men etter at mange desperate mennesker tok seg inn i den åpne lasteluken bak, besluttet besetningen å ta dem med og ikke jage dem ut igjen.

Tyske og franske fly

Et fransk fly med 45 franskmenn og afghanere om bord kom tirsdag til Paris, og et dansk Hercules-fly landet samme dag i Kabul med danske diplomater som skal jobbe på en provisorisk ambassade på flyplassen.

To tyske militære transportfly har etter hvert kommet seg til Kabul, men ett av dem tok av igjen mandag kveld med bare sju passasjerer etter å ha satt av Bundeswehr-soldater.

Det ble sterkt kritisert, men tyske tjenestemenn sier de ikke hadde noe valg. Det var kaos og skyting på flyplassen, flyet måtte av gårde, og sivile fikk ikke komme inn på den militære delen av flyplassen.

Senere dro et annet fly med 129 personer fra 15 land om bord til Tasjkent i Usbekistan som Tyskland bruker som mellomstasjon. Tyskland har planer om å hente ut rundt 10.000 afghanere som har arbeidet for dem i Afghanistan.