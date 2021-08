NTB

Dødstallet etter jordskjelvet i Haiti lørdag har steget til 1.941, opplyser myndighetene i landet.

Haiti, som fra før sliter med en lang rekke kriser, ble rammet av et voldsomt jordskjelv lørdag. Bare tre dager senere, mens letingen etter overlevende pågikk for fullt, kom en tropisk storm med kraftig regn og fare for skred og flom.

Flere tusen er skadd og tusener av bygninger er lagt i grus.