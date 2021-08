Stoltenberg: Afghanistans ledere sviktet

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier kollapsen i Afghanistan skjedde raskere enn noen kunne forutsi. Pressekonferansen hans i Brussel ble en følelsesladd affære.

Mandag overtok Taliban presidentpalasset i Kabul og erklærte krigen for over og Aghanistan som sitt.

Gruppen gått fra å kontrollere noen provinshovedsteder overta landet på grensen melom Sentral- og Sør-Asia på bare en uke.

Militæroverakelsen skjedde idet USA og Nato var iferd med å trekker sine siste styrker ut av landet. Det dramatiske maktskiftet blir nå betegnet som Natos største fiasko.

– Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban

Tirsdag møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressen for første gang etter maktovertakelsen i Afghanistan.

Stoltenberg mener kollapsen i Afghanistan skjedde raskere enn noen kunne forutsi og forklarte det med at landets politiske ledelse sviktet.

– Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban og sikre den fredelige løsningen det afghanske folket ønsket. Denne svikten i lederskap førte til den tragedien vi nå er vitne til, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Natos hovedkvarter tirsdag.

– Samtidig er det også behov for en ærlig vurdering av Natos engasjement. Tross betydelige investeringer og ofre, kom kollapsen raskt og brått, sier Stoltenberg.

– Et nytt Afghanistan

Generalsekretæren sier det er mye å lære etter oppdraget i Afghanistan, men legger til at det også har vært fremskritt.

– Nato og våre partnere gikk inn etter 11. september for å hindre at landet skulle bli et fristed for terrorister. De to siste tiårene har det ikke vært noen terrorangrep på alliert jord, utført fra Afghanistan. De som nå tar makten, har et ansvar for å sikre at internasjonale terrorister ikke igjen får fotfeste, understreker Stoltenberg.

– Takket være vårt militære nærvær og støtte, har en ny generasjon kunnet vokse opp i et nytt Afghanistan, der de har kunnet ta utdannelse, involvere seg i politiske prosesser, drive forretninger og nyte en mangfoldig medieflora. Dagens Afghanistan er veldig annerledes enn i 2001.

Stoltenberg sier dette ikke er lett å reversere og minner om at verden må følge med og fortsette å støtte et stabilt og fredelig Afghanistan.

Fortsetter evakuering

Natos mest umiddelbare oppgaver er imidlertid å evakuere eget personell og afghanere som har hjulpet alliansen.

– Våre folk jobber døgnet rundt for å holde flyplassen i Kabul i drift. Situasjonen er svært utfordrende, og jeg vil takke de 800 sivilt ansatte og militære styrker fra våre medlemsland som sikrer flyplassen, sier Stoltenberg og trekker spesielt fram styrker fra USA, Tyrkia og Storbritannia.

Nato-landene ble tirsdag enige om å sende flere fly og jobbe for å fullføre evakueringen. Stoltenberg ba Taliban respektere denne prosessen og sørge for at flyplassen, veiene og grensene er åpne.

– Det må også være en fredelig overgang – uten hevn og represalier – til et inkluderende styre. En regjering som ikke respekterer grunnleggende rettigheter, risikerer å bli isolert fra det internasjonale samfunnet, sier Nato-sjefen og understreker at alle afghanere – menn, kvinner og barn – har rett til et trygt og verdig liv.

Følelsesladd pressekonferanse

Da Stoltenberg åpnet for spørsmål, måtte den første journalisten kjempe for å holde tårene tilbake.

Journalist Lailuma Sadid fra Brussels Morning klarte til slutt ikke å holde tårene tilbake da hun ba Nato-sjef Jens Stoltenberg innstendig om ikke å anerkjenne Taliban i Afghanistan. Les mer Lukk

Lailuma Sadid fra Brussels Morning hadde en plakat i bakgrunnen med teksten «Afghan lives matter». Hun var svært opprørt da hun spurte Stoltenberg om fremtiden for kvinner i Afghanistan. Da hun tryglet Stoltenberg om ikke å anerkjenne den kommende Taliban-regjeringen, tok følelsene overhånd.

Også Teri Schultz fra amerikanske NPR var tydelig berørt da hun stilte spørsmål om afghanske journalister, særlig kvinner.

– De gjemmer seg i husene sine. En utdannelse kommer ikke til å hjelpe dem nå, påpekte Schultz, før hun spurte hva Stoltenberg kan gjøre for å avhjelpe deres situasjon.

Stoltenberg svarte blant annet at Nato vil bistå med å holde flyplassen i Kabul åpen slik at folk kan komme seg ut.