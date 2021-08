Her sitter 640 desperate passasjerer stuet sammen i USA-fly fra Kabul

Et amerikansk Air Force C-17 Globemaster III transportfly evakuerte søndag 640 afghanere fra Kabul til Qatar.

Da mannskapet om bord forsto at det ikke var mulig å fjerne menneskemassen fra det overfylte transportflyet, valgte pilotene å lette.

De dramatiske scenene fra flyplassen i Kabul har sjokkert en hel verden. Bildene viser desperate afghanere på flukt fra Taliban.

Da Kabul falt og havnet på opprørenes hender, stormet tusenvis av afghanere flyplassen i håp om å komme seg i sikkerhet i et annet land.

Noen klamret seg til flykroppene idet flyene lettet, for senere å falle i døden fra stor høyde. Andre klarte å ta seg inn i de enorme transportflyene.



Desperate afghanere klatret inn i flyet

I et Reuters-bilde vises 640 mennesker stuet sammen tett i tett i flyets lasterom. Flyet av typen Boeing C-17 Globemaster III er et amerikansk transportfly som er mye brukt av det amerikanske, britiske og australske flyvåpen.

Flyet har fire fanjetmotorer og kan løfte tung last interkontinentalt, opptil 33 tonn, uten å måtte tankes, ifølge Wikipedia.

Da flyets bakluke var halvt åpen forsøkte flere desperate afghanere å klatre inn i flyet. Mer enn et halvt tusen mennesker klarte det, ifølge Defense One.

Fem ganger flere passasjerer enn flyets lovlige grense

Da mannskapet om bord ble klar over den dramatiske situasjonen, tok de avgjørelsen om å gå for takeoff til tross for den store menneskemengden om bord.

I en lydfil snakker besetningen om at flyet hadde 800 passasjerer, men da flyet landet i Qatar ble antallet justert ned til 640.



Det er likevel det største antall passasjerer som et Boeing C-17-fly noensinne har lettet med. Antallet er mer enn fem ganger flyets lovlige grense for persontransport, skriver SkyNews. Flyet er designet for å kunne transportere inntil 134 soldater.

Barn klamret seg til foreldrene



På bildet sees barn som klamrer seg til sine foreldre, og menn og kvinner i alle aldre. Passasjerene hadde klart å karre seg om bord da de desperate scenene utspant seg på flyplassen.

Minst syv mennesker ble drept mandag da det brøt ut kaos og panikk på Kabul internasjonale lufthavn. Amerikanske soldater åpnet ild for å holde folkemengden tilbake.

En person skal senere ha blitt funnet omkommet i hjulbrønnen på et amerikansk fly. Ifølge Washington Post og Politico skal mannskapet på flyet ha slått alarm da det ikke var mulig å få opp landingshjulene etter avgang fra Kabul.

En av USAs viktigste våpen



Boeing C-17 Globemaster III regnes som det mest pålitelige transportflyet i amerikansk tjeneste. og har vært brukt i en rekke skarpe oppdrag, som under USAs krigføring i Irak.

Flyet er kampklart rundt 87 prosent av tiden og inngår i NATO Strategic Airlift Capability, der Norge og ni andre NATO-nasjoner, i tillegg til Sverige og Finland, deltar.

