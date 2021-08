Taliban: – Ønsker ikke at kvinner blir ofre

NTB

Taliban lover amnesti til statsansatte i Afghanistan og sier kvinner bør delta i «regjeringsstrukturen».

– Det islamske emiratet ønsker ikke at kvinner blir ofre, hevder Enamullah Samangani i Talibans kulturkommisjon.

– De bør delta i regjeringsstrukturen, i tråd med sharialovene, legger han til i en uttalelse tirsdag.

Nøyaktig hvilke roller han ser for seg, er imidlertid uklart. Han understreker at det nye regimet blir islamsk og at borgerne er muslimer.

– Regjeringens struktur er ikke helt klar. Men basert på erfaring, bør det bli et fullt ut islamsk lederskap, og alle parter bør delta, sier Samangani.

Han kunngjør også amnesti for afghanske statsansatte og ber dem gå på jobb igjen.

– Dere bør starte deres vanlige liv med full tillit, oppfordrer Taliban-representanten.

I løpet av en lynoffensiv som varte i litt over en uke, erobret Taliban samtlige viktige byer i Afghanistan. Søndag inntok de Kabul. Det kom da meldinger om at politiet forsvant fra gatene, noe som utløste bekymring for økt kriminalitet.