En av «Guantanamos farligste» ble løslatt av USA i 2014 – står bak Talibans militæroffensiv i Afghanistan

En av Talibans ledere Khairullah Khairkhwa, som også skal være en av hodene bak Afghanistan-hendelsene, ble sluppet fri fra det beryktede amerikanske fengselet Guantanamo Bay i 2014.

Da daværende president Barack Obama i 2014 besluttet å løslate fem prominente Taliban-skikkelser i bytte mot den amerikansk soldaten Beaudry Robert «Bowe» Bergdahl, forsikret han offentligheten og det amerikanske folk om at personene ville bli overført til Qatar og holdt unna offentligheten. Nå viser det seg at flere av dem, blant annet Khairullah Khairkhwa (54), står bak de pågående hendelsene i Afghanistan, skriver New York Post.

I forkant av pågripelsen arbeidet Khairkhwa som Talibans innenriksminister og overså flere brutale avstraffelser, deriblant halshugging og steining. Etter terrorangrepet 11. september ble han arrestert i Pakistan og sendt til Guantanamo Bay i 2002. Pentagon anklaget ham for å jobbe tett med Osama Bin Laden og al-Qaida. Han ble sittende i det beryktede fengslet i 12 år, før han omsider ble løslatt i 2014.

31. mai 2014 ønsket tidligere president Barack Obama den amerikanske soldaten Bob Bergdahl velkommen hjem. Han ble løslatt i bytte med fem Taliban-ledere som satt fengslet i Guantanamo Bay.

USA ignorerte advarslene

Kort tid etter at Khairkhwa og de fire andre fangene ble løslatt vendte de tilbake til Afghanistan med ønske om å kjempe mot de amerikanske styrkene som befant seg i landet. Ifølge New York Post skal Obama-administrasjonen ha mottatt informasjon om at de fem løslatte hadde vært i kontakt med medlemmer av Taliban i Afghanistan, men den amerikanske regjeringen skal ha latt informasjonen ligge.

Tidligere i år ble imidlertid én av dem gjenkjent av vestlige diplomater. Det var under et møte 19. mars mellom Biden-administrasjonen og afghanske myndigheter at en delegasjon fra Taliban fikk delta. Tema for møtet var USAs planer om å trekke sine tropper ut av Afghanistan, og Talibans lovnad om fredsmekling med afghanske myndigheter var avgjørende.

Her er Khairkhwa (t.v) avbildet med resten av Talibans delegasjon under møtet i mars.

Khairkhwa satt ved Bidens bord

En talsperson for Taliban hadde gått ut på Twitter i forkant av møtet og skrevet at Taliban nektet å inngå i fredsmekling med den afghanske regjeringen før USA og alle andre nasjoner hadde trukket sine tropper ut av området, skrev ABC News i april.

Det var under dette møtet at den tidligere Guantanamo Bay-fangen Khairullah Khairkhwa – tidligere guvernør i Afghanistans tredje største by Herat – ble gjenkjent som en del av Talibans delegasjon. USAs tilbaketrekningsplaner ble den perfekte grogrund for Talibans plan om å ta tilbake makten, 20 år etter at de mistet den. Ikke fordi troppene trekkes ut for tidlig, men fordi de ventet for lenge, slik at Taliban fikk tid og anledning til å bygge opp organisasjonen til å bli sterk nok til å overta landet.

Ifølge Washington Post skal alle amerikanske styrker være trukket ut av Afghanistan innen 31. august, 20 år etter at troppene invaderte og okkuperte landet i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001. De fleste er allerede tatt ut, med bare noen få gjenværende styrker.

– Jeg har startet en jihad

Siden amerikanske myndigheter annonserte avgjørelsen om å trekke troppene ut har afghanske styrker sakte men sikkert kollapset, skriver USA Today. I løpet av de siste årene har korrupsjonen sakte men sikkert vokst seg større i den afghanske regjeringen, samtidig som Taliban har rykket inn og fått mer og mer makt. Amerikanske styrker har i lengre tid forsøkt å styrke det afghanske forsvaret, mens de samtidig sakte men sikkert trappet ned sitt eget arbeid i området. Det gikk ikke som planlagt, og Khairkhwa har stått i spissen for den siste tids utvikling.

– Jeg har startet en jihad for å få fjernet utenlandske styrker fra mitt land og gjeninnsette en islamsk regjering, og jihaden vil fortsette til vi når dette målet, sa Khairkhwa under et møte nylig.

15. august stormet Taliban presidentpalasset i Kabul og tok over kontrollen av hovedstaden. Nå planlegger de å bygge opp en ny regjering.

«For farlig til å bli løslatt»

Etter å ha stormet presidentpalasset i Kabul og tatt kontroll over Afghanistans hovedstad skal Taliban-medlemmer ha fortalt til nyhetskanalen Al Jazeera at planen er å gjeninnsette ledergjengen som ble fengslet i Guantanamo Bay på tidlig 2000-tallet og løslatt i 2014. Kairkhwa, som Pentagon i utgangspunktet anså som for farlig til å bli løslatt, er nå nok en gang en av Talibans mektigste.

Under møtet i april skal Kairkhwa ha lovet at Taliban ikke ville gå til angrep dersom Biden besluttet å ta ut alle gjenværende amerikanske styrker fra Afghanistan. Han lovet samtidig at Taliban ikke ville forfølge afghanere som har samarbeidet med amerikanske styrker under okkupasjonsperioden. Ifølge New York Post opererer de nå med en dødsliste, og går fra dør til dør på jakt etter fiender som har samarbeidet med vesten.

Ifølge The Guardian arbeider Taliban med å bygge opp en ny regjering og ønsker en fredelig overtakelse av makten, både internt og internasjonalt. De ønsker å beholde alle diplomatiske bånd Afghanistan har til andre land, og har invitert styresmakter til bordet.

– Nå må vi bevise at vi kan lede landet på en trygg og sikker måte for folket, og forsikre innbyggerne om at en trygg og god fremtid er vårt ytterste mål, sier Talibans ledende forhandler Mullah Abdul Ghani Bardar, ifølge The Guardian. Bardar er blant dem som har gitt uttrykk for å være overrasket over hvor fort Afghanistan havnet under Talibans styre.

Hvem Taliban utroper som president vil bli avgjort om kort tid, og både Bardar og Khairkhwa er ventet å få prominente stillinger.