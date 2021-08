NTB

Taliban kunngjør et amnesti for statsansatte i Afghanistan og oppfordrer dem til å gå på jobb igjen.

– Dere bør starte deres vanlige liv med full tillit, heter det i en uttalelse fra den islamistiske opprørsbevegelsen.

I løpet av en lynoffensiv som varte i litt over en uke, erobret Taliban samtlige viktige byer i Afghanistan. Søndag inntok de Kabul. Det kom da meldinger om at politiet forsvant fra gatene, noe som utløste bekymring for økt kriminalitet.