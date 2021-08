Pakistan: USAs uttrekking fra Afghanistan var riktig

NTB

USAs president Joe Bidens oppfølging av forgjengeren Donald Trumps beslutning om å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan, var riktig, mener Pakistan.

– Bidens støtte til forgjengerens beslutning om uttrekking var en logisk avslutning på denne konflikten, sier Pakistans FN-ambassadør Munir Akram.

Til journalister som var samlet i FNs hovedkvarter i New York mandag, sa Akram også at verdenssamfunnet nå må stå samlet «for å sikre en inkluderende politisk løsning for langvarig fred, sikkerhet og utvikling i Afghanistan».

– Pakistans ståsted om at konflikten i Afghanistan aldri hadde noen militærløsning, er blitt bekreftet, sa han.