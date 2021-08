13 jihadister drept i Burkina Faso

NTB

Hæren i Burkina Faso opplyser at den har drept minst 13 jihadister som svar på væpnede angrep i den nordlige og østlige delen av landet.

Aksjonen skjedde søndag og besto av soldater på bakken med flystøtte. Den ble innledet etter at en militsgruppe som samarbeider med landets hær, ble angrepet i Beleyanga i Sahel-regionen, het det i en uttalelse fra hæren mandag.

– Rundt ti terrorister ble nøytralisert, og våpen og rundt 15 motorsykler ble ødelagt, uttaler hæren.

I Tankoualou øst i landet ble en militærenhet angrepet. Hæren svarte med å «nøytralisere tre terrorister, og våpen, ammunisjon og annet materiell tatt hånd om», opplyser hæren videre.

På hærens side var det ingen som ble drept, ifølge hæren selv.

Under de to oppdragene, avslørte hæren via overvåking fra fly det som omtales som «et terrorist-logistikksted i en skog nær byen Dablo».

– Stedet som inneholdt drivstoff, soveplasser, mat og andre ting ble ødelagt, uttaler hæren.

Det fattige landet i Sahel-regionen har siden 2015 vært utsatt for en stadig økende mengde angrep fra jihadister som knytter seg til IS og al-Qaida.

Ifølge offisielle tall har over 1.400 personer blitt drept og 1,3 millioner tvunget på flukt som følge av angrep siden den tid.