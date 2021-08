Ung kvinne hevder hun ble bortført til hemmelig kinesisk fangeleir – utenfor Kina

En kinesisk kvinne hevder hun ble bortført fra et hotell i Dubai og plassert i et kinesisk fengsel sammen med to uyghurer. Vitnesbyrdet kan være det første beviset på at Kina opererer med hemmelige såkalte «svarte steder».

26 år gamle Wu Huan hevder å ha blitt angrepet og bortført av kinesiske myndigheter mens hun befant seg på hotellrommet sitt i Dubai 27. mai.

Til nyhetskanalen Al Jazeera beskriver kvinnen at hun ble fraktet til det som så ut som en villa, men på innsiden var luksusboligen omgjort til et fengsel.

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP skal den kinesiske kvinnen ha tilbrakt åtte dager i et kinesiskdrevet fengsel i Dubai sammen med minst to uigurer. AP har verken kunnet bekrefte eller avkrefte historien til Wu Huan.

– De som fører oss bak lyset er våre landsmenn

Ifølge Wu var alle rommene i den tre etasjer store villaen omgjort til fengselsceller. Vanlige dører var byttet ut med tunge metalldører, og i rommene sto det en seng og en stol. Angivelig skal hun kun ha sluppet ut av cellen for å gå på do, og det var her hun møtte på de to fremmede uyghurene. En av dem skal ha ropt «jeg vil ikke tilbake til Kina, jeg vil tilbake til Tyrkia». Det var basert på dialekten og kvinnens utseende at Wu innså at medfangen var uyghur, et av Kinas mest forfulgte folkeslag.

Huan, som ikke er uyghur, var på rømmen etter at kjæresten Wang Jingyu ble oppført som en kinesisk dissident, altså en person som motarbeider den etablerte politikken eller strukturen i et samfunn eller en stat.

– Det var grusomt å måtte innse at de som fører oss bak lyset og forfølger oss er våre egne landsmenn, sier Huan til Al Jazeera.

Flyktet til Europa

26-åringen hevder å ha blitt truet og tvunget til å signere falske dokumenter hvor hun hevder seg mishandlet av kjæresten. I tillegg ble hun gitt en telefon og bedt om å sende melding til to personer; kjæresten og lederen for den veldedige organisasjonen ChinaAid, Bob Fu. Dette er senere blitt bekreftet av Fu, som skal ha blitt oppringt av et ukjent lokalt nummer og blitt møtt av en gråtende Huan på andre siden av røret.

Hun ble løslatt 8. juni, og oppholder seg for tiden i Nederland. Hun flyktet i utgangspunktet til Ukraina, men måtte nok en gang rømme da hun risikerte å bli utlevert til Kina.

Her ankommer Wu Huan og kjæresten Wang Jingyu Schiphol flyplass i Amsterdam. Les mer Lukk

Kinas hemmelige fengsler

Det har lenge vært kjent at irregulære fengsler, kjent som «black sites» («svarte steder»), finnes flere steder i Kina. Blant annet de mye omtalte fangeleirene i Xinjiang-området, som ABC Nyheter skrev om tidligere i år. Huans vitnesbyrd er derimot det første tilfellet hvor noen har stått frem og fortalt om lignende kinesiske fengsler utenfor landets grenser.

Verken Al Jazeera eller nyhetsbyrået Associated Press har klart å verifisere villaens eksistens, men stempler i Huans pass, opptaket av en telefonsamtale med kinesiske myndigheter og tekstmeldinger støtter opp om hennes historie. Kinesiske myndigheter hevder derimot at 26-åringens historie er falsk.

– Jeg kan fortelle deg at det denne personen forteller ikke er sant, sier talsmann for Kinas utenriksdepartement Hua Chunying til Associated Press. Myndigheter i Dubai har ikke vært tilgjengelig for svar.

Yu-Jie Chen, professor ved Taiwans Academia Sinica, har ikke hørt om hemmelige fengsler utenfor Kinas grenser, men mener det er i tråd med Kinas økende fokus på å få kinesiske borgere tilbake på kinesisk jord. Det er spesielt uyghurer som blir returnert til Kina og fengslet mistenkt for terrorisme. I enkelte tilfeller skal det være snakk om bønn og annen harmløs religiøs praksis. De forente arabiske emirater er blant de landene som har anholdt og utlevert flest kinesiske borgere.

Radha Stirling, en lovgiver som arbeider aktivt for å hjelpe folk som står i fare for å bli utlevert, forteller om et titalls personer som har kommet til henne med lignende historier hvor de selv har blitt anholdt i villaer i De forente arabiske emirater, Canada, India og Jordan.