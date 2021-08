Guterres i FN: Alle land må ta imot afghanske flyktninger

NTB

Alle land i verden må være forberedt på å ta imot afghanske flyktninger og avstå fra å sende asylsøkere tilbake, sa FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi kan ikke, og vi skal ikke, oppgi det afghanske folk, sa Guterres på et krisemøte om Afghanistan i FNs sikkerhetsråd mandag.

I sitt innlegg oppfordret han Taliban til å respektere liv, og han ba Sikkerhetsrådet ta i bruk alle midler for å hindre global terror etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Skjermdump fra flyplassen i Kabul der store folkemengder løp etter et militært fly idet flyet forsøkte å lette. Flere personer ble sett mens de forsøkte å klamre seg til flykroppen og det ble også sett personer som falt i døde n etter at flyet tok av. Les mer Lukk

Han sa at det kommer rapporter om alvorlige brudd på menneskerettighetene fra alle kanter av Afghanistan, og at han er spesielt bekymret for kvinner og barn som frykter at de mørke tidene fra tidligere kommer tilbake.