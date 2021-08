Ap mener Nato nådde mål om å hindre terror-utspring i Afghanistan

Anniken Huitfeldt, utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier at hun er tilhenger av et svensk-norsk samarbeid om å sende en styrke til Mali. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Gjennom 20 år med krig lyktes Nato å forhindre at Afghanistan ble et oppmarsjområde for internasjonal terror, mener Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

– Det vi ikke lyktes med, var å bygge et stabilt afghansk demokrati, sier Huitfeldt til NTB. Hun er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Huitfeldt mener det er for tidlig å si noe om risikoen for at Afghanistan på nytt vil tiltrekke seg ekstremistiske grupper fra andre land, som for eksempel IS.

Det mener imidlertid Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er en stor bekymring.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

– Det er flere andre islamistiske organisasjoner som kan forene sine krefter, som Boko Haram. Da får du en farlig situasjon, også opp mot Midtøsten og Afrika, sier han.

Orientert av Søreide

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ble mandag orientert om utviklingen av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Huitfeldt, som leder komiteen, sier det er viktig at Stortinget holdes orientert.

Hvordan Norge skal forholde seg til et Taliban-styrt Afghanistan, synes hun er vanskelig å svare på per i dag.

– Det må vi i tilfellet gjøre sammen med de andre allierte. Det er viktig at vi ikke driver alenegang på dette området. Nå er det viktig at vi sikrer humanitær tilgang til folk i landet, sier hun.

Både Huitfeldt og Tybring-Gjedde er overrasket over at Taliban kunne ta over makten så fort. Norge har blant annet bistått i å trene opp afghanske sikkerhetsstyrker, men det skulle vise seg at styrkene ga Taliban lite motstand. .

– De ga seg veldig fort. Det skjedde mye fortere enn vi hadde trodd, sier Huitfeldt.

– Stort nederlag

Tybring-Gjedde mener noen av feilene som ble gjort, bunner blant annet i mangel på god nok etterretning og at opplæringen til styrkene ikke var tilstrekkelig.

– Lojaliteten var ikke så sterk som vi trodde. Det viste seg at de var nærere egen afghansk kultur og måten man tenker på, enn å bli påtvunget demokrati fra vesten, sier han.

Han mener det var en stor feil at Nato ikke forlot landet da al-Qaida ble nedkjempet og Osama bin Laden ble funnet og drept.

– Nå måtte man forlate landet med halen mellom beina. Det er et stort nederlag for verdens sterkeste forsvarsallianse, sier han.